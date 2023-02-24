Німеччина

Японець однією ногою у рурському колективі.

Даїчі Камада стане гравцем Боруссії Дортмунд — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Команда з Вестфаленштадіону провела перемовини з оточенням японця та запронувала йому непоганий контракт.

Атакувальний футболіст має заробляти від 5 до 6 мільйонів євро за кожен сезон виступів за рурців.

Також передбачений підписний бонус гравцю, сума якого наразі не оголошується.

Камада з 2017 року виступає за франкфуртський Айнтрахт з перервою на річну оренду у Сент-Трюйден.

Зробив у складі клубу 37+31 та виграв Кубок Німеччини й Лігу Європи.

Боруссія також цікавиться Рамі Бенсебаїні та практично організувала трансфер алжирського лівого захисника.