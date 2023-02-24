Японець однією ногою у рурському колективі.
Даїчі Камада - Getty Images
24 лютого 2023, 18:20
Даїчі Камада стане гравцем Боруссії Дортмунд — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Команда з Вестфаленштадіону провела перемовини з оточенням японця та запронувала йому непоганий контракт.
Атакувальний футболіст має заробляти від 5 до 6 мільйонів євро за кожен сезон виступів за рурців.
Також передбачений підписний бонус гравцю, сума якого наразі не оголошується.
Камада з 2017 року виступає за франкфуртський Айнтрахт з перервою на річну оренду у Сент-Трюйден.
Зробив у складі клубу 37+31 та виграв Кубок Німеччини й Лігу Європи.
Боруссія також цікавиться Рамі Бенсебаїні та практично організувала трансфер алжирського лівого захисника.