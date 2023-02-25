Німеччина

Відбулися матчі 22 туру німецького чемпіонату.

Сьогодні, 25 лютого, пройшли матчі 22 туру німецької Бундесліги.

У першій грі дортмундська Боруссія в гостях мінімально обіграла Гоффенгайм із рахунком 1:0. Перемогу "джмелям" приніс єдиний забитий м'яч у виконанні Юліана Брандта наприкінці першого тайму.

Завдяки цій перемозі Боруссія захопила лідерство в Бундеслізі, випереджаючи Баварію на три очки, але вона має гру в запасі. У Гоффенгайма 19 балів та 15 рядок.

Гоффенгайм - Боруссія Д 0:1

Гол: Брандт, 43.

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак (Бічакчич, 30), Фогт, Акпогума — Анхеліньо, Тохумку (Дольберг, 65), Руді (Штіллер, 78), Кадержабек — Баумгартнер — Карамарич, Бебу (Асллані, 65).

Боруссія Д: Кобель — Геррейру, Шлоттербек, Зюле, Вольф — Беллінгем, Джан — Байно-Гіттенс (Мален, 64), Ройс (Гуммельс, 88), Брандт — Алле (Езкан, 77).

Попередження: Кабак, Бауманн, Фогт — Беллінгем.

У другому матчі Лейпциг на своєму полі обіграв Айнтрахт із рахунком 2:1. Перемогу "бикам" забезпечили голи Тімо Вернера та Еміля Форсберга, а у гостей єдиний м'яч забив Джібріль Соу.

Лейпциг — Айнтрахт 2:1

Голи: Вернер, 6, Форсберг, 40 — Соу, 61.

Лейпциг: Бласвіх — Гальстенберг, Гвардіол, Орбан, Генріхс (Сімакан, 90+1) — Форсберг (Айдара, 69), Кампль (Шлагер, 69), Лаймер, Собослаї — Вернер (Сілва, 69), Поульсен (Нкунку, 59).

Айнтрахт: Трапп — Смолчич, Хасебе (Аларіо, 88), Тута — Макс (Бута, 60), Роде (Якич, 60), Соу, Кнауфф (Ленц, 60) — Камада (Борре, 79), Ліндстрьом — Коло Муані.

Попередження: Орбан, Лаймер — Роде, Соу, Хасебе.

У третій грі Вольфсбург у гостях обіграв Кельн із рахунком 2:0. Вже на четвертій хвилині Яннік Герхардт відкрив рахунок у матчі, а потім на 66 хвилині Максимільян Арнольд його подвоїв, реалізувавши пенальті.

Кельн — Вольфсбург 0:2

Голи: Герхардт, 4, Арнольд, 68 (з пенальті).

Кельн: Швебє — Гектор, Шабо, Хюберс, Шиндлер — Майна (Діль, 84), Скірі, Олесен (Адамян, 74), Любічич — Тіггес (Лемперле, 78), Зельке.

Вольфсбург: Кастельс — Отавіо, ван де Вен, Лакруа, Фішер — Герхардт, Арнольд, Сванберг (Нмеча, 80) — Віммер (Паредес, 88), Баку (Камінські, 64), Мармош (Вінд, 88).

Попередження: Гектор — Сванберг, Нмеча.

У ще одній зустрічі Вердер на своєму полі впевнено обіграв Бохум із рахунком 3:0. Перемогу бременцям принесли голи Нікласа Фюллькруга, Нікласа Шміда та Марвіна Дукша.

Вердер — Бохум 3:0

Голи: Фюллькруг, 29, Шмід, 43, Дукш, 59.

Вердер: Павленка — Фрідль, Велькович, Піпер (Кьяродія, 90+1) — Юнг, Гросс (Філіпп, 90+1), Біттенкурт — Стаге (Груєв, 82), Шмід (Шмід, 76) — Дукш (Дінкчі, 82), Фюллькруг.

Бохум: Ріманн — Стафілідіс, Шлоттербек, Лампропулос (Форстер, 46), Осей-Туту — Машович, Кунде (Гуральскі, 87) — Штогер (Остерхаге, 65) — Антві-Аджей, Асано (Брошинські, 65), Хофманн (Ганвула, 82).

Попередження: Фрідль, Піпер, Юнг — Шлоттербек, Хофманн.

В останній зустрічі берлінська Герта здобула перемогу над Аугсбургом з рахунком 2:0. Перемогу господарям принесли голи у виконанні Марко Ріхтера та Доді Лукебакіо.

Герта — Аугсбург 2:0

Голи: Ріхтер, 61, Лукебакіо, 70.

Герта: Крістенсен — Рохель, Кемпф (Міттельштадт, 81), Уремович — Платтенхардт, Джигерджи, Ріхтер (Кенні, 71) — Сердар (Боетіус, 71), Тусар — Нідерлехнер (Йоветич, 79), Нганкам (Лукебакіо, 46).

Аугсбург: Гікієвич — Яго (Педерсен, 62), Вейга, Гоувелееув, Гумни (Каліджурі, 86) — Демірович, Дорш (Баумгартлінгер, 62), Енгельс, Маєр (Єнсен, 86) — Беріша, Йебоа (Варгас, 46).

Попередження: Ріхтер — Гумни, Вейга, Варгас.