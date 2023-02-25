Німеччина

"Гірники" перемогли Штутгарт у 22-му турі Бундесліги.

У рамках 22 туру німецької Бундесліги Шальке здобув домашню перемогу над Штутгартом з рахунком 2:1.

"Гірники" забили два м'ячі у першому таймі, чого їм виявилося достатньо для перемоги у цьому протистоянні.

Цікаво, що ця перемога над Штутгартом стала для Шальке першою з 12 листопада 2022 року. Таким чином, "гірники" перервали свою невдалу серію в офіційних матчах, яка тривала сім матчів поспіль.

Якщо враховувати також товариські ігри, то Шальке не перемагав у 13 поєдинках поспіль.

Шальке — Штутгарт 2:1

Голи: Дрекслер, 10, Бюльтер, 40 — Соса, 63

Шальке: Ферманн – Айдин, Йосіда, Єнц, Матрічані – Крал, Краус (Баланта, 66) – Дрекслер (Граймль, 90+2), Саласар (Латца, 72), Бюльтер (Караман, 72) – Фрай (Теродде, 72)

Штутгарт: Бредлоу – Антон (Вагноман, 57), Мапропанос, Іто (Загаду, 46), Соса – Ендо, Каразор, Карагучі (Томаш, 78) – Діаш (Кулібалі, 46), Мвумпа, Фюріх (Пфайффер, 79)

Попередження: Крал – Соса, Каразор