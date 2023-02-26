Нічия у непоганому за інтригою поєдинку 22-го туру Бундесліги.
Фрайбург - Баєр - Getty Images
26 лютого 2023, 18:32
Фрайбург втратив можливість повернутися у зону Ліги чемпіонів, зігравши внічию із міцним Баєром.
Шварцвальдці відкрили рахунок після частого прийому зі штрафного майстра стандартів Вінченцо Гріфо, проте у середині другого тайму леверкузенці відігралися після удару в дотик Сердара Азмуна.
Фрайбург — Баєр 1:1
Голи: Гріфо (29) — Азмун (67)
Фрайбург: Флеккен — Сільділлія, Гінтер, Лінгарт, Кюблер — Доан (Шаллай, 25), Еггештайн, Гофлер, Гріфо (Чон У Ен, 84) — Гелер — Грегорич (Петерсен, 83)
Баєр: Градецкі — Баккер, Тапсоба, Коссуну, Фрімпонг — Паласіос, Андріх, Демірбей — Гложек (Вірц, 46), Азмун (Амірі, 86), Діабі (Шик, 66)
Попередження: Шаллай, Грегорич — Демірбай