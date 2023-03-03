Німеччина

Нападник буде й надалі виступати за мюнхенців.

Баварія довгий час вела перемовини з Еріком-Максімом Шупо-Мотінгом та все ж таки досягла домовленості щодо нового контракту.

Як повідомляє офіційний сайт мюнхенців, угода між Баварією та футболістом розрахована на рік — до кінця наступного сезону.

Зазначимо, що в цьому сезоні камерунський нападник на клубному рівні відзначився 15 забитими голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перехід Кейна до Баварії малоймовірний після продовження контракту із Шупо-Мотінгом.