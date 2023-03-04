Німеччина

Німецький півзахисник може перебратись в Англію.

Юліан Брандт проводить доволі успішний сезон в складі Боруссії Дортмунд, тому привернув увагу декількох клубів.

Як повідомляє видання Bild, німецький півзахисник входить в список інтересів Арсеналу та Тоттенгема.

Зазначимо, що в цьому сезоні Юліан Брандт провів 31 матч на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юліан Брандт зацікав представника елітного дивізіону чемпіонату Італії — Мілан.