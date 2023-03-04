Німецький півзахисник може перебратись в Англію.
Юліан Брандт, getty images
04 березня 2023, 12:21
Юліан Брандт проводить доволі успішний сезон в складі Боруссії Дортмунд, тому привернув увагу декількох клубів.
Як повідомляє видання Bild, німецький півзахисник входить в список інтересів Арсеналу та Тоттенгема.
Зазначимо, що в цьому сезоні Юліан Брандт провів 31 матч на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Юліан Брандт зацікав представника елітного дивізіону чемпіонату Італії — Мілан.