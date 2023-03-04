Німеччина

Німець хоче залишитись у команді.

Один з лідерів дортмундської Боруссії Марко Ройс прокоментував своє майбутнє після матчу проти РБ Лейпциг.

"Чи покину я Боруссію Д? Сподіваюся, ні. Звичайно, я не можу уявити себе без гри за дортмундську Боруссію на цьому стадіоні…", — наводить слова німця Фабріціо Романо.

Зазначимо, що в цьому сезоні Маркой Ройс відіграв 19 матчів за дортмундців, відзначившись шістьма голами та сімома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ройс піднявся на друге місце в рейтингу бомбардирів в історії Боруссії Д.