Німеччина

Німець вписав своє ім'я в історію дортмундців.

Боруссія Дортмунд в рамках поєдинку 23 туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі РБ Лейпциг та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Марко Ройс відзначився забитим голом в середині першої половини гри, завдяки чому піднявся на друге місце у рейтингу найкращих бомбардирів "джмелів" в історії.

Як повідомляє офіційний твіттер-акаунт Боруссії Дортмунд, тепер Марко Ройс ділить друге місце з Міхаелем Цорком в списку зі 159 голами.

Першим залишається Альфред Прайслер зі 177 голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марко Ройс попросив свого агента знайти йому новий клуб найближчим часом.