Німеччина

Капітан прокоментував чергову перемогу "джмелів".

Півзахисник та капітан дортмундської Боруссії Марко Ройс прокоментував перемогу команди над Лейпцигом (2:1), яка стала десятою поспіль для них.

"Чесно кажучи, мені не дуже сподобалося, як ми здобули цю десяту перемогу поспіль. У другому таймі нам не вдалося втримати м’яч і вийти на половину суперника, щоб знайти шляхи до атаки. Набагато краще було в першому таймі, коли ми кілька разів знаходили прогалини в обороні, чого не могли зробити після перерви.

Тоді Лейпциг діяв дуже добре, робив реальний тиск і дуже добре рухався на нашій половині поля. Тоді нам було дуже важко перемикатися, тому що в якийсь момент втома зіграла свою роль. Але ми дуже-дуже раді, що здобули десяту перемогу поспіль. Але, як і минулого тижня, нам важко і треба грати до кінця".

Ройс — другий бомбардир в історії Боруссії Д

"Зрештою, звичайно, я краще виграю, ніж зіграю добре і програю. Це зрозуміло. Наше велике бажання було повернути лідерство в таблиці, відновити тиск і збільшити відставання від Лейпцига. Ми це зробили.

Усі, хто мене знає, знають, що я ніколи не симулюю пенальті. Він вдарив мене, і на такій швидкості було достатньо невеликого дотику, щоб впасти", — розповів Ройс.

Відео голів та огляд матчу між Боруссією Д та Лейпцигом вже доступно на Football.ua.