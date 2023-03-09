Німеччина

Усе залежить від вибору вболівальників.

Завершився черговий місяць зимової частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Німеччині знайшлось шість претендентів на почесне звання найкращого гравця лютого 2023 року.

– Рафаель Геррейру (Боруссія Д) / 3 матчі (Фрайбург, Вердер, Гоффенгайм), 4 гольові передачі;

– Юліан Брандт (Боруссія Д) / 4 матчі (Фрайбург, Вердер, Герта, Гоффенгайм), 4 голи;

– Ніко Шлоттербек (Боруссія Д) / 4 матчі (Фрайбург, Вердер, Герта, Гоффенгайм), 1 гол + 1 гольовий пас;

– Лі Дже Сон (Майнц) / 4 матчі (Уніон Берлін, Аугсбург, Баєр, Боруссія М), 3 голи + 2 гольові передачі;

– Борна Соса (Штутгарт) / 4 матчі (Вердер, Фрайбург, Кельн, Шальке), 2 голи + 1 гольова передача;

– Альфонсо Девіс (Баварія) / 4 матчі (Вольфсбург, Бохум, Боруссія М, Уніон Берлін), 3 гольові передачі.

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за січень отримав півзахисник дортмундської Боруссії Юліан Брандт.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів німецької Бундесліги або нижче в цьому матеріалі.