Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 24 раунду німецької Бундесліги Фрайбург в домашньому матчі протистояв Гоффенгайму.

Максимільян Еггештайн відкрив рахунок у грі на п'ятій хвилині матчі. Гості на початку другого тайму відігрались зусиллями Анджело Стіллера.

Але господарі виявились сильнішими за команду Матараццо. На 89 хвилині, після того, як Гоффенгайм залишився у меншості, Доан забив переможний гол.

Фрайбург - Гоффенгайм 2:1

Голи: Еггештайн, 5, Доан, 89 — Стіллер, 49

Фрайбург: Флеккен — Кюблер (Вайсгаупт, 66), Гінтер, Гульде, Гюнтер — Доан (Кайтель, 90+3), Еггештайн, Гофлер, Гріфо (Шаллай, 65) — Гелер (Чон, 80), Грегорич (Петерсен, 80).

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Брукс, Кабак — Сков (Анхеліньо, 76), Гайгер, Кадержабек, Стіллер (Бічакчич, 87), Бекер (Дамар, 76) — Бебу (Асллані, 78), Даббур (Тохумуджу, 87).

Попередження: Гофлер, Гайгер, Брукс, Кабак.

Вилучення: Кабак.