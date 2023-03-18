Німеччина

Команда Едіна Терзича здобула дуже комфортну перемогу та вийшла на перше місце чемпіонату.

У рамках 25 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія на Сігнал Ідуна Парк приймала Кельн.

Перший тайм не міг не порадувати глядачів на трибунах, адже вони стали свідками п'яти голів.

Чотири голи забила Боруссія. На 15 відзначився Герреро, на 17 забив Алле, на 32 — Ройс, а на 36 — Мален. Гості змогли лише раз забити зусиллями Зельке.

У другому таймі побиття Кельна продовжилось. Алле на 69 зробив рахунок 5:1, а Марко Ройс оформив дуль на 70 — 6:1.

Боруссія Д — Кельн 6:1



Голи: Геррейро, 15, Алле, 17, 69, Ройс, 32, 70, Мален, 36 — Зельке, 42

Боруссія Д: Маєр — Вольф, Зюле (Меньє, 72), Шлоттербек, Р'єрсон (Роте, 79) — Мален, Беллінгем, Дауд (Гуммельс, 79), Герреро, Ройс (Рейна, 71) — Алле (Модест, 71).

Кельн: Швабе — Гектор, Шабо (Мартель, 58), Губерц, Шміц — Кайнц (Хусейнбашич, 58), Скірі, Любічіч (Шиндлер, 83), Олесен — Зельке (Тіггес, 69), Адамян (Майна, 58).

Попередження: Дауд.