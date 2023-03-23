33-річний футболіст має намір залишитись у нинішній команді.
МАРКО РОЙС, GETTY IMAGES
23 березня 2023, 10:45
Марко Ройс хоче завершити кар'єру у Боруссії, повідомляє Sky Sports Germany.
За інформацією джерела, щоб продовжити контракт із нинішньою командою, йому потрібно буде погодитись на зниження заробітної плати.
Контракт із "джмелями" у Ройса спливає 30 червня.
Нагадаємо, що Ройс виступає за Боруссію з літа 2012 року. За цей час він провів 377 матчів, у яких забив 161 гол і віддав 120 результативних передач.