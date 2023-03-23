Німеччина

33-річний футболіст має намір залишитись у нинішній команді.

Марко Ройс хоче завершити кар'єру у Боруссії, повідомляє Sky Sports Germany.

За інформацією джерела, щоб продовжити контракт із нинішньою командою, йому потрібно буде погодитись на зниження заробітної плати.

Контракт із "джмелями" у Ройса спливає 30 червня.

Нагадаємо, що Ройс виступає за Боруссію з літа 2012 року. За цей час він провів 377 матчів, у яких забив 161 гол і віддав 120 результативних передач.