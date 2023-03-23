Німеччина

Мюнхенський гранд незабаром може шокувати звільненням свого головного тренера.

На тренерському містку мюнхенської Баварії найближчим часом можуть статися несподівані зміни. Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, керівництво німецького гарнду всерйоз розглядає варіант зі звільненням свого головного тренера Юліана Нагельсманна.

За інформацією джерела, такий варіант розвитку подій вже активно обговорюється босами Баварії – це може статися вже найближчим часом.

Крім того, стверджується, що головним претендентом на те, щоб стати новим головним тренером "червоних" є Томас Тухель, який на початку вересня минулого року був звільнений з лондонського Челсі.

Зазначимо, що через поразку від леверкузенського Баєра у 25-му турі Бундесліги (1:2) мюнхенська Баварія опустилася на другий рядок у турнірній таблиці, відстаючи від дортмундської Боруссії на одне очко.

У той же час під керівництвом Нагельсманна "червоні" вибили Парі Сен-Жермен на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками двоматчевого протистояння, пробившись таким чином у чвертьфінал.