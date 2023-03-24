Німеччина

Клуб заплатить за своє рішення.

Мюнхенська Баварія офіційно звільнила головного тренера Юліана Нагельсманна та призначила на його посаду Томаса Тухеля.

Звісно, що за розірвання контракту з молодим тренером клуб заплатить велику неустойку, а саме 27 мільйонів євро.

Це заробітна плата фахівця, яка була прописана у контракті. Угода з мюнхенським клубом була розрахована до літа 2027 року.

Є варіант, що Нагельсманн відмовиться сам від частини цієї суми, підписавши з німецьким грандом "мирову угоду". Проте такий варіант називають малоймовірним.

В 2021 році Баварія викупала контракт Нагельсманна в Лейпцига. Тоді вони заплатили РБ 25 млн євро з урахуванням бонусів.