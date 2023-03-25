Німеччина

Юліан демонстрував хороші показники у команді.

Портал Transfermarkt оприлюднив статистику звільнених тренерів з найбільшою кількістю в середньому набраних очок.

В розрахунок бралися колективи з двадцятки чемпіонатів Європи.

Також розглядалися лише ті тренери, які провели у клубах принаймні по 20 поєдинків.

Німець опинився на другій сходинці.

Лідером є Александар Станоєвич, що очолював Партизан на початку минулого десятиліття, проте залишив команду через розбіжності в деяких моментах з керівництвом.