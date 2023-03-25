Німеччина

Томас розповів про плани з Баварією.

У Мюнхені відбулася дебютна прес-конференція головного тренера Баварії Томаса Тухеля, який розповів про плани з командою у Німеччині та єврокубках, а також висловив кілька інших тез.

"Я переконаний, що це честь і відзнака, коли до тебе звертається Баварія. Коли ви підписуєте контракт, це велика честь. Я щиро дякую за довіру мені Оліверу Кану, Хасану Саліхаміджичу, Герберту Хайнеру та Улі Хенессу. Коли деякий час працюєш за кордоном, ти ще більше усвідомлюєш важливість Баварії. ДНК клубу — це відданість. Баварія — це перемога, а також спосіб перемоги. Команда — одна з найталановитіших і найкращих в Європі. Я дуже з нетерпінням чекаю на роботу з цією командою. Ви претендуєте на кожен трофей із цими гравцями. Це також велике зобов’язання. Зрештою, це також особисте бажання працювати поруч із моєю родиною. Було багато причин швидко погодитися на посаду у клубі.

Час був несподіваним, я не очікував цього, і не було жодного контакту заздалегідь. Я припускав, що продовжу свою кар'єру за кордоном. Перша розмова відбулася у вівторок увечері. Розмір цього виклику тоді перехилив чашу терезів — я хотів зробіти це. Я вже був у дуже тісному контакті з Баварією. Тому я не міг чекати. Ніколи не було б доцільно чинити на когось тиск. Це сталося дуже швидко, це найкраще рішення для мене.

У нас насправді небагато часу. Ймовірно, я не побачу гравців, що виступають у складах своїх національних збірних, до п’ятниці. Це дивовижний час, ще й тому, що в усіх трьох змаганнях клуб все ще бореться за титули. Тому вважаю — це скоріше про поглиблення в деталі. У мене є уявлення про те, що можна зробити, і багато очікувань. Йдеться про те, щоб боротися за всі трофеї.

Моя тренерська команда також не була підготовлена, тому велика подяка сім'ям за їхню гнучкість. В ній будуть Арно Міхельс і Жолт Льов, вони працюють зі мною більше десяти років. Ми сподіваємося додати Ентоні Баррі, в якого прямо зараз все ще діє контракт із Челсі.

Ми повинні спиратися на стартову позицію, яку Юліан створив з командою, щоб у нас був шанс виграти трофей у всіх трьох змаганнях. Звичайно, є ризики. Але нам подобається тиск і стрес. Адже гра набагато більше, ніж будь-які занепокоєння. Йдеться про впевнений підхід до завдання – ми хочемо бути претендентами на всі три трофеї.

Я розумію, що для Юліана це дуже принизливо. Це не моя відповідальність, тому я дозволяю собі підійти до завдання, сповнений очікування та енергії. Я не збираюся говорити з Юліаном безпосередньо, тому що хочу підійти до завдання з відкритим розумом.

У перші секунди розмови я був відносно наївним. Виклик почати безпосередньо з гри проти Дортмунда не міг бути більшим. Це найбільша зустріч у німецькому футболі. Вона набула нового вибуху через наш розрив у турнірній таблиці та надзвичайну серію Боруссії.

Звичайно, я знаю команду та гру, я продовжував дивитися футбол, тому що це робить мій день приємнішим, коли я дивлюся його. Я не думав про це деякий час, ви повинні чекати і бути терплячим. Потім у вівторок ввечері я вперше почав думати про склад. Думка про Баварію в Англії чи Парижі надзвичайно висока. Ніхто не любить грати проти Баварії. Розмір, сила клубу, є беззаперечним".