Німеччина

Цікавий погляд на останні події в мюнхенському клубі.

Під час березневої міжнародної павзи мюнхенська Баварія змінила головного тренера.

Несподівано команду був змушений залишити Юліан Нагельсманн, і на його місце одразу ж запросили іншого німецького фахівця — Томаса Тухеля.

Усе відбулось настільки швидко, що й самі гравці "Рекордмайстера" досі не встигли осягнути масштаби змін у клубі, тоді як поступово з’являється дедалі більше версій стосовно причин відходу вже колишнього керманича Баварії.

Одне з таких припущень висловив Маркус Баббель — вихованець мюнхенців, який за часи професійної кар’єри був відомий також за виступами за Гамбург, Ліверпуль, Блекберн та Штутгарт, після чого працював менеджером у "швабів", Герти, Гоффенгаймі, Люцерні та Вестерн Сідней.

"Мені достеменно відомо, що стосунки Нагельсманна та журналістки BILD Лени Вурценбергер були великою темою для обговорень поміж футболістами в роздягальні.

Те, що він був із нею, зовсім не подобалось оточуючим у клубі, бо ця дівчина була справжньою проблемою для Баварії.

Фактично, була порушена довіра поміж гравцями, тренером та керівниками клубу, адже ніхто не міг говорити те, що думає, доки Нагельсманн поруч. Усі боялись, що їхні слова потім опиняться на сторінках газети", — заявив колишній футболіст.

Цікаво, що Вурценбергер раніше була відповідальною за Баварію в газеті BILD, проте після повідомлення про початок стосунків із Нагельсманном була усунена від обов’язків через конфлікт інтересів.