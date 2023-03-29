Німеччина

Фахівець висловився про міжнародний спаринг.

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік прокоментував поразку у товариському матчі від Бельгії — 2:3.

"Ми були надто обережні в перші півгодини, надто пасивні. Нам не вдалося натиснути на суперника, Бельгія нас безжально переграла.

Потім ми помінялися ролями, і тоді стало трохи більше стабільності. Команда грає з великим запалом. Після 30 хвилин ми діяли краще, а потім захотіли чинити тиск на суперника.

Тоді також було помічено, що Бельгія допускає більше помилок. Для нас важливо, щоб ми працювали над тим, коли потрібно починати пресинг.

Величезний комплімент глядачам, які відчули, що команда намагалася переломити результат і дуже підтримували нас", — сказав Флік у коментарі DFB.