Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Німеччини, який пройде 01 квітня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 26-го туру німецької Бундесліги на нас чекає класичне протистояння між Баварією та Дортмундом. Поєдинок може вирішити питання з чемпіоном.

СУБОТА, 01 КВІТНЯ, 19:30. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ФРІЦ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Субота подарує у Німеччині головний матч цього сезону. Баварія Мюнхен вдома прийме Боруссію Дортмунд і протистояння обіцяє вийти дуже захопливим та яскравим на різноманітні події.

Головне через відсутність епідемії травм в обох команд. Особливо в гостей з рурського регіону, котрі постійно мають більшу частину команди у лазареті. Перед матчем клуби обмінювались справжніми "mind games" і наче гарячу картоплю перекидали чутки щодо травм один одного. Все розпочалося з пошкодження Мусіали, який до сих пір знаходиться у списку травмованих, продовжилося Шлоттербеком, який отримав невелике пошкодження у збірній Німеччини. Ближче до поєдинку деякі речі прояснилися. З реальних травм є лише ті, хто давно у лікарні (Ноєр / Морей), а з іншого боку готові зіграти практично всі.

Навіть маючі проблеми з плечима Чупо-Мотінг та Байно-Гіттенс будуть у заявці на Классікер.

В першому колі були результативні 2:2, коли Дортмунд відігрався з 0:2 завдяки асисту та голу авторства Антоні Модеста.

Поразка від Баєра відкинула Баварію на другу сходинку у таблиці, проте відставання складає лише одне очко, тобто потрібно просто виграти. Втім, зробити це буде вкрай важко принаймні перед матчем на папері. Боруссія виглядає дуже потужно та стабільно цього року, виграла 10 з 11 матчів у Бундеслізі за однією нічиєї та має чудові шанси повернути чемпіонський титул. Кортить назвати легким фаворитом поєдинку Едіна Терзіча та команду, проте одна зміна в стані суперника кардинально може змінити розклади та пропорцію сили. Замість Юліана Нагельсманна прийшов Томас Тухель і подібний факт одразу робить Мюнхен загадковим та фаворитом поєдинку.

Дортмунд не може виграти на Альянц Арені з квітня 2014 року, коли стався розгром на користь хлопців Юргена Клоппа, саме у рамах чемпіонату, і є така підозра, що ризикує не виграти і на цей раз. Проте хотілося би вірити у зворотнє і побачити принаймні рівний матч, бо дуже кортить побачити чемпіонську інтригу до самого завершення сезону і дійсно свято душі для вболівальників німецького футболу і не лише їх.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Зоммер — Канселу, Павар, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Коман — Чупо-Мотінг

Дортмунд: Кобель — Вольф, Шлоттербек, Зюле, Раєрсон — Ройс, Озджан, Джан, Беллінгем, Геррейру — Аллер

Не зіграють: Тель, Ернандес, Мусіала, Ноєр — Дюранвіль, Меньє, Морей, Рейна

Під питанням: — Адеємі, Байно-Гіттенс, Мукоко, Шлоттербек

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

прогноз 2:3

Роман Котляр, Football.ua