Німеччина

Невиправдані помилки воротаря Грегора Кобеля зіпсували надважливий поєдинок лідеру чемпіонату на момент початку вікенда.

Інколи кажуть, що будь-якому збігу обставин потрібно років десять повторюватись безупинно для того, щоб у підсумку стати традицією. У контексті німецької Бундесліги останнім часом так і склалось — мюнхенська Баварія десять сезоні поспіль вигравала "срібну салатницю", тож її "золоті" чергові медалі національної першості в підсумку вже нікого не дивували.

Однак у поточному сезоні дортмундська Боруссія робить усе від себе залежне для того, аби рух "Рекордмайстера" до чергової перемоги в чемпіонаті хоча б здавався не настільки впевненим. Допомагає цьому, власне, й сама Баварія, оскільки геть не кожен із провідних клубів Європи, що мають проблеми з досягненням результатів, наважився б на зміну головного тренера безпосередньо за ходом надзвичайно важкої кампанії. Так чи інакше, але на головний матч двадцять шостого туру Бундесліги на полі Альянц Арени чинного чемпіона країни виводив Томас Тухель. І, звичайно, від цього були не в захваті представники "джмелів".

Останніми роками команда з Дортмунда навідується до принципового суперника з Мюнхена з певним острахом, аби не пропустити чергову торбу м’ячів у власні ворота. Відповідно, завданням Баварії кожного наступного разу є створити всі підстави для того, щоб бодай під час очних протистоянь ніхто й зайвої думки не мав, що в чемпіонаті може бути будь-яка інша сила, окрім господарів Альянц Арени.

Саме з цією метою й виходили на футбольне поле мюнхенці, а дортмундці, так уже тому й бути, намагались стримати початкові атакувальні наміри супротивників. І, напевно, продовжували б це робити й після 13 хвилини, якби не безглузда помилка воротаря Грегора Кобеля. Упамекано тоді з власної половини спробував знайти дальньою передачею Сане, але вийшло так, що спрямував м’яч у бік голкіпера, який вийшов за межі штрафного й добряче струснув повітря, махнувши ногою повз передачу суперника. Лерой так і біг за м’ячем аж до самої лінії, контролюючи відсутність будь-яких перешкод забитому голу партнера.

Звісно, що швейцарець потім дуже довго хапався за голову в шаленому розпачі, а Баварія тим часом завершила прогрівати власні мотори, і за наступні десять хвилин ми лише спостерігали за тим, як захист команди з Дортмунда шматують у різні боки. На 18 хвилині подачу кутового з правого флангу від Кімміха де Лігт перевів на дальню стійку для Мюллера — це 2:0, а трохи пізніше Сане пробивав здалеку в центральній зоні перед штрафним, а Кобель потягнув м’яч із-під правої стійки, проте Томас миттєво зіграв на відскоку м’яча.

Отримати вже на 23 хвилині рахунок 0:3 — це, фактично, почути завчасний фінальний свисток. А тут ще й уболівальники почали закликати Баварію грати на "Оле!" під час дрібного пасу, тож це все більше походило на якесь знущання над гостями. Далі тактика господарів була дуже простою — давати суперника робити що завгодно на власній половині, аби отримувати можливості розривати захист і надалі в швидких атаках. Це дійсно працювало на користь, проте більше команда Тухеля до перерви не забивала.

Пара замін від Терзича після поновлення гри та поява Гуммельса на полі ще до перерви як наслідок травми Шлоттербека — такою була відповідь від гостей, тоді як Баварія забила четвертий м’яч невдовзі після повернення до перебігу подій на газоні. До речі, Альянц Арена знову не порадувала якістю футбольного покриття у відповідальній грі. Але зробити спочатку діагональ із власної половини до правого флангу на Сане, після чого вже в чужому штрафному відкритись під зворотній пас партнера та забити черговий м’яч команди, Коману на 50 хвилині це зовсім не завадило. Рахунок збільшився до геть непристойного для такого формату протистояння, але в Німеччині до цього вже встигли звикнути за останні роки.

Потім у Баварії були ще незараховані через офсайди удар через себе в падінні від Шупо-Мотінга та ефектне перекидання воротаря з-за меж штрафного від Гнабрі вже під завісу гри, що могло тільки збільшити й без того велику перевагу команди Тухеля. Але натомість почала забивати Боруссія, зробивши підсумковий рахунок зусиллями Джана та його пострілу в лівий кут із пенальті, а також прицільного удару Малена з лівого флангу штрафного під дальню стійку, таким, що може ввести глядачів в оману. Хоча кого там дурити, усі все розуміли ще після першої половини.

У наступному турі мюнхенська Баварія гратиме проти Фрайбурга, а дортмундська Боруссія зіграє в гостях проти РБ Лейпциг в Кубку Німеччини, після чого прийматиме Уніон Берлін.

Баварія — Боруссія Д 4:2

Голи: Кобель, 13 (авт.), Мюллер, 18, 23, Коман, 50 — Джан, 73 (пен.), Мален, 90



Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 80) — Кімміх, Горецка (Гравенберх, 86) — Коман (Мусіала, 80), Мюллер (Гнабрі, 69), Сане — Шупо-Мотінг (Мане, 68).



Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек (Гуммельс, 44), Р’єрсон (Езкан, 46) — Джан — Брандт, Беллінгем, Геррейру, Ройс (Дауд, 60) — Алле (Мукоко, 61).



Попередження: Упамекано — Джан.