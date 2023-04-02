Німеччина

Півзахисник Дортмунда прокоментував поразку в принциповому матчі.

Напередодні дортмундська Боруссія програла мюнхенській Баварії в черговому епізоді Der Klassiker у рамках 26 туру німецької Бундесліги.

Баварія — Боруссія Д 4:2 Відео голів та огляд матчу Бундесліги

Після завершення зустрічі півзахисник "джмелів" Емре Джан залишив свій коментар щодо побаченого на полі.

"Ми добре розпочали цю гру, але після перших двох пропущених м’ячів ми трохи зніяковіли. Не всі гравці дотримувались плану на гру, а на цьому стадіоні й без того завжди важко грати.

Перед матчем ми поставили собі за мету: що б не сталося, неважливо, ми ведемо ми за рахунком чи відстаємо, ми хочемо бути компактними. Від самого початку це було не так.

Можливо, нам не вистачило впевненості. Але точно можу сказати, що нам не вистачило сміливості. Ми зіграли погано, хоча й покладали великі сподівання на цю гру. Баварія заслужила перемогу. Але в цьому сезоні ще багато можливостей надолужити цей невдалий результат", — заявив німецький виконавець.

Дортмундська Боруссія зіграє чвертьфінал Кубку Німеччини в гостях у РБ Лейпциг 5 квітня.