Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 1 квітня 2023 року, 19:30.

Мюнхенська Баварія та дортмундська Боруссія напередодні провели черговий епізод Der Klassiker у рамках двадцять шостого туру німецької Бундесліги.

Уже від самого початку гри мюнхенський колектив переважав суперників за показником володіння м’ячем, проте до певного часу "джмелям" удавалось стримувати розвиток атак суперників.

Однак на 13 хвилині воротар Боруссії Грегор Кобель припустився жахливої помилки, після чого його команда була розбита фактично за десять хвилин.

Баварія не зупинилась у плані забитий м’ячів і одразу після перерви, коли Кінгслі Коман зробив різницю за рахунком геть непристойною.

Але зафіксувати розгром принципового суперника в мюнхенців так і не вийшло — команда Едіна Терзіча забила двічі під завісу гри, і хоч ці голи вже нічого й не вирішували, проте вже колишній лідер чемпіонських перегонів хоча б зберіг власне обличчя.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Боруссія Д у Бундеслізі:

Баварія — Боруссія Д 4:2

Голи: Кобель, 13 (авт.), Мюллер, 18, 23, Коман, 50 — Джан, 73 (пен.), Мален, 90

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 80) — Кімміх, Горецка (Гравенберх, 86) — Коман (Мусіала, 80), Мюллер (Гнабрі, 69), Сане — Шупо-Мотінг (Мане, 68).

Боруссія Д: Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек (Гуммельс, 44), Р’єрсон (Езкан, 46) — Джан — Брандт, Беллінгем, Геррейру, Ройс (Дауд, 60) — Алле (Мукоко, 61).

Попередження: Упамекано — Джан.