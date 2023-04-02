Німеччина

Відбувся черговий матч 26 туру німецького чемпіонату.

У матчі 26 туру німецької Бундесліги Гоффенгайм у гостях здобув важливу перемогу над бременським Вердером із рахунком 2:1.

Гості зробили заявку на перемогу на початку другого тайму, коли за дві хвилини забили два м'ячі зусиллями Анхеліньо та Крістофа Баумгартнера.

Господарі намагалися відігратися, але єдине, що змогли, це забити один м'яч, який записаний в актив Амоса Піпера.

Після 26 турів Гоффенгайм набрав 25 очок та посідає 15 місце у турнірній таблиці Бундесліги перед зоною вильоту у трьох балах. Вердер, який не може виграти чотири матчі поспіль — має 31 очко та 11 рядок.

Вердер — Гоффенгайм 1:2

Голи: Піпер, 76 — Анхеліньо, 50, Баумгартнер, 52.

Вердер: Павленка — Фрідль, Велькович, Штарк (Піпер, 75) — Юнг (Дінкчі, 89), Гросс (Філіпп, 75), Вайзер — Р. Шмід (Біттенкурт, 60), Н. Шмід (Стаге, 60) — Дукш, Фюллькруг.

Гоффенгайм: Бауманн — Фогт, Брукс, Акпогума (Кабак, 76) — Анхеліньо (Нсокі, 81), Гайгер, Кадержабек — Крамарич, Бекер (Ділейні, 67 (Штіллер, 81)) — Баумгартнер (Аслані, 67), Бебу.

Попередження: Р. Шмід, Н. Шмід, Біттенкурт — Бебу, Баумгартнер, Нсокі, Гайгер.