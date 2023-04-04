Німеччина

Сума трансферу молодого бразильця становила близько семи мільйонів євро.

Захисник Америки Мінейро Артур незабаром стане гравцем Баєра. Про це повідомляє журналіст Sport1 Патрік Бергер у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 20-річний бразилець уже пройшов успішне медичне обстеження та влітку він підпише контракт до літа 2028 року.

Сума трансферу футболіста становитиме близько семи мільйонів євро.

Також зазначається, що наступного літа Баєр відпустить Джеремі Фрімпонга або Тімоті Фосу-Менса.

У березні Артур дебютував у складі збірної Бразилії у матчі проти Марокко (1:2). Перед цим він став переможцем чемпіонату Південної Америки серед молодіжних команд.

Нинішнього сезону Артур провів сім поєдинків, у яких зробив одну результативну передачу.