Німеччина

Несподіваний результат в центральному матчі 25 туру Бундесліги.

Чвертьфіналіст Ліги Європи на своєму полі приймав чвертьфіналіста Ліги чемпіонів у 25 турі німецької Бундесліги.

Початок матчу вийшов очікуваним — Баварія швидко забила зусиллями Кімміха. Проте леверкузенці не збиралися складати зброю. В другій половині зустрічі арбітр призначив два пенальті у ворота Зоммера — обидва рази влучно пробив Паласіос.

Баєр переміг 2:1 та піднявся на 8 сходинку. Тепер "фармацевтів" від зони єврокубків відділяє 3 бали. Баварія вже друга, відставання від Дортмунда 1 пункт.

Баєр — Баварія 2:1

Голи: Паласіос, 55, 73 (з пенальті) — Кімміх, 22.

Баєр: Градецький – Фрімпонг (Фосу-Менса, 90+5), Коссуну, Тапсоба, Інкап'є – Паласіос, Андріх, Демірбай – Діабі (Та, 90+1), Віртц (Гложек, 84), Адлі (Баккер, 84)

Баварія: Зоммер – Павар (Станішич, 56), Упамекано, де Лігт – Кімміх – Канселу (Коман, 46), Сане, Горецка (Тель, 76), Девіс – Мюллер (Мусіала, 46), Мане (Гнабрі, 46)

Попередження: Станішич, 64, Упамекано, 73 – Інкап'є, 83.