Німеччина

Німець скоріше всього продовжить свою кар'єру поза Мюнхеном.

Наразі точно відомо, що Конрад Лаймер з РБ Лейпциг приєднається до Баварії влітку. Очікується, що Томас Тухель також стежитиме за ситуацією Мейсона Маунта з Челсі. Англієць не може домовитися з клубом про новий контракт і не виключено, що влітку покине Стемфорд Брідж. Це була б можливість не тільки для Баварії, а й для Ліверпуля, який мав виявити інтерес до хавбека.

Портал sport1.de пише, що Тухель також хотів би підкріплення в атаці. Особливо центрфорварда. Після відходу Роберта Левандовскі Баварія не взяла гравця такого профілю, чого, втім, хотів би Тухель. Гаррі Кейн з Тоттенгема, Віктор Осімген з Наполі і Рандал Коло Муані з Айнтрахта — серед потенційних посилень баварців .

Те ж джерело повідомило, що Тухель не впевнений у подальшій співпраці з Сержом Гнабрі. Вінгер, який перейшов у Баварію з Вердера в 2017 році, може покинути клуб цього літа. Нинішній гравець збірної Німеччини був важливою фігурою в команді. Наразі Гнабрі провів 207 матчів за Баварію, забив 76 голів і віддав 50 результативних передач.

У цьому сезоні німець провів 36 матчів, забив 12 голів і віддав 11 результативних передач. До Вердера Гнабрі також виступав за Арсенал і Штутгарт.