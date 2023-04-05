Футболіст встановив унікальне досягнення у нещодавньому матчі.
Маттіас Гінтер. getty Images
05 квітня 2023, 21:55
Напередодні Фрайбург у рамках чвертьфінального матчу Кубку Німеччини переміг Баварію з рахунком 2:1.
Сенсаційну перемогу аутсайдеру принесли голи Гофлера у першому таймі та Гелера, який реалізував пенальті на останніх секундах.
Але був гравець, який у цьому поєдинку встановив унікальне досягнення — захисник Маттіас Гінтер.
З часів заснування Бундесліги 1963 року Гінтер став першим футболістом, хто вибив Баварію з Кубку Німеччини з трьома різними клубами.
До цього 29-річний оборонець збірної Німеччини робив це з Боруссією Дортмунд і Боруссією Менхенгладбах.