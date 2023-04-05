Німеччина

Футболіст встановив унікальне досягнення у нещодавньому матчі.

Напередодні Фрайбург у рамках чвертьфінального матчу Кубку Німеччини переміг Баварію з рахунком 2:1.

Сенсаційну перемогу аутсайдеру принесли голи Гофлера у першому таймі та Гелера, який реалізував пенальті на останніх секундах.

Але був гравець, який у цьому поєдинку встановив унікальне досягнення — захисник Маттіас Гінтер.

З часів заснування Бундесліги 1963 року Гінтер став першим футболістом, хто вибив Баварію з Кубку Німеччини з трьома різними клубами.

До цього 29-річний оборонець збірної Німеччини робив це з Боруссією Дортмунд і Боруссією Менхенгладбах.