Німеччина

Фахівець розповів про виліт з Кубку.

Головний тренер Боруссії Д Едін Терзич прокоментував поразку від Лейпцига з рахунком 0:2 та виліт з Кубку Німеччини.

"Ми відразу ж потрапили під тиск, провели катастрофічний перший тайм і мали б подякувати Грегору, що до перерви був лише 1-0. Ми нервували під час того, як тримали м’яч, робили забагато дотиків і неодноразово запрошували суперника на нашу половину поля.

Лейпциг тиснув на нас, постійно граючи в квадрат і лише зрідка на своїй половині. Нам рідко вдавалося пом’якшити тиск. Ситуація покращилася в другому таймі, але все одно ми грали погано. У нас був лише один шанс забити — Джеймі Байно-Гіттенс мав зрівняти рахунок. Це було занадто мало, щоб на щось претендувати", — сказав Терзич.

Відео голів та огляд матчу між Боруссією Дортмунд та Лейпцигом вже доступно на Football.ua.