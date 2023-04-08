Завершилися матчі чемпіонату Німеччини.
Завершилися матчі першого суботнього слоту Бундесліги.
Аугсбург — Кельн 1:3
Голи: Варгас, 29 — Скірі, 7, Мартель, 16, Майна, 59
Аугсбург: Гікєвіч — Гумни (Каліджурі, 65), Бауер, Гауелеу, Ягу (Чоліна, 65) — Маєр (Кардона, 65), Енгельс (Саренрен-Базі, 80), Реджбечай, Варгас (Мбуку, 71) — Бельйо, Єнсен
Кельн: Швабе — Шміц (Любічич, 46), Губерс, Шабо, Гектор — Скірі — Шиндлер (Кіліан, 87), Мартель, Кайнц (Олесен, 79), Майна (Тільманн, 79) — Зельке (Тіггес, 66)
Попередження: Варгас, Ягу, Енгельс — Мартель, Шиндлер, Губерс, Скірі
Баєр — Айнтрахт 3:1
Голи: Адлі, 10, Діабі, 34, Азмун, 90 — Соу, 74
Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Баккер, 71), Андріх, Паласіос, Інкапьє (Фосу-Менса, 88) — Вірц (Сінкгравен, 79) — Діабі, Адлі (Азмун, 70)
Айнтрахт: Трапп — Якич, Хасебе (Тута, 64), Н'Діка — Бута (Кнауфф, 46), Роде (Діна, 64), Соу, Макс — Борре (Камада, 56), Гетце (Аларіо, 82) — Коло Муані
Попередження: Тапсоба — Гетце, Борре, Кнауфф, Діна, Якич
Боруссія Дортмунд — Уніон 2:1
Голи: Мален, 28, Мукоко, 79 — Беренс, 61
Боруссія Дортмунд: Кобель — Раєрсон, Зюле, Хуммельс, Геррейру — Адеємі (Байно-Гіттенс, 69), Беллінгем, Джан, Брандт (Озджан, 84), Мален (Ройс, 74) — Алле (Мукоко, 74)
Уніон: Реннов — Духі, Кнохе (Пантовіч, 84), Єкель — Юранович, Хедіра, Гісельманн — Торсбю (Сегуїн, 62), Габерер (Сібачо, 84) — Бекер (Міхель, 74), Беренс (Левелінг, 62)
Попередження: Зюле, Адеємі, Ройс, Джан, Байно-Гіттенс — Беренс, Бекер
Майнц — Вердер 2:2
Голи: Ажорк, 85, Вейпер, 90 — Стаге, 87, Фуллькруг, 90
Майнц: Центнер — Фернандеш, Белль, Ханке-Ольсен — Відмер, Баррейро (Лі Дже Сон, 58), Кор, Сасі — Штах, Інгвартсен (Онісіво, 58) — Ажорк
Вердер: Павленка — Штарк, Велькович, Фрідль — Вайзер, Гросс (Груєв, 63), Юнг (Б'юкенен, 63), Біттенкур (Шмід, 73), Стаге — Фуллькруг, Дукш (Філіпп, 73)
Попередження: Онісіво — Гросс, Стаге, Дукш, Груєв, Штарк
Фрайбург — Баварія 0:1
Гол: де Лігт, 52
Фрайбург: Флеккен — Сільділія (Кюблер, 62), Гінтер, Гульде (Лінгарт, 36), Гюнтер — Еггештайн, Хофлер — Доан (Вайсгаупт, 84), Гріфо (Шаллай, 62) — Грегорич, Гелер (Чон У Ен, 84)
Баварія: Зоммер — Канселу (Станішич, 89), Павар, де Лігт, Девіс — Кімміх — Сане (Мазраві, 89), Мюллер (Гравенберх, 77), Мусіала (Горецка, 68), Мане — Гнабрі
Попередження: Кюблер — Мане