Німеччина

Американець планує залишити команду влітку.

Гравець Аугсбурга Рікардо Пепі планує влітку залишити клуб.

"Я не залишуся в Аугсбурзі — немає шансів" — цитує лаконічні слова гравця Фабріціо Романо.

Пепі доєднався до баварського клубу перед початком сезону-2021/22 та став однією з найдорожчих покупок в історії цієї команди.

Проте з самого початку цей трансфер виглядав спірно і частиною відомого плану з отримання прибутку володарів Аугсбурга, а менше 20 матчів за два сезони говорять самі за себе.

Оренда у Гронінген врятувала ситуацію, втім майбутнього у німецькій команді не планується.

Також на рахунку центрального нападника 5 голів за національну збірну США.