Американець планує залишити команду влітку.
Рікардо Пепі - Getty Images
09 квітня 2023, 10:00
Гравець Аугсбурга Рікардо Пепі планує влітку залишити клуб.
"Я не залишуся в Аугсбурзі — немає шансів" — цитує лаконічні слова гравця Фабріціо Романо.
Пепі доєднався до баварського клубу перед початком сезону-2021/22 та став однією з найдорожчих покупок в історії цієї команди.
Проте з самого початку цей трансфер виглядав спірно і частиною відомого плану з отримання прибутку володарів Аугсбурга, а менше 20 матчів за два сезони говорять самі за себе.
Оренда у Гронінген врятувала ситуацію, втім майбутнього у німецькій команді не планується.
Також на рахунку центрального нападника 5 голів за національну збірну США.