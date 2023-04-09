Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 27 раунду німецької Бундесліги Гоффенгайм вдома зустрічався з Шальке.

У першому таймі господарі вийшли уперед. На 22 хвилині Алекс Крал зрізав м'яч у власні ворота. На 70 хвилині другого тайму Бебу зміг реалізувати пенальті, збільшивши перевагу Гоффенгайма.

Завдяки перемозі Гоффенгайм відірвався від зони перехідних матчей на 5 очок. Шальке — останній з 21 заліковим балом.

Гоффенгайм - Шальке 2:0

Голи: Крал (АГ), 22, Бебу, 70

Гоффенгайм: Бауманн — Фогт (Кабак, 46), Брукс, Акпогума (Кабак, 76) — Анхеліньо, Гайгер (Руді, 64), Кадержабек — Крамарич (Бішоф, 46), Бекер — Баумгартнер, Бебу (Тохумуджу, 78).

Шальке: Ферманн — Брюннер, Йосіда, Матрісіані, Аувеян — Крал, Краусс (Лаца, 71) — Саласар (Дрекслер, 79), Бюльтер, Скарке (Торр, 71) - Фрай (Терроде, 71).

Попередження: Баумгартнер, Гайгер.