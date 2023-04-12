Німеччина

Між двома вінгерами мюнхенського гранда стався конфлікт.

У рамках першого чвертьфінального матчу на Етіхад Стедіум Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над мюнхенською Баварією, відправивши у її ворота три "сухі" м'ячі.

Як повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на журналістів Sky Germany, після цього протистояння у роздягальні мюнхенського гранда стався інцидент, який переріс у бійку двох вінгерів Баварії.

За інформацією джерела, Садіо Мане вдарив кулаком Лероя Сане в обличчя, в результаті чого у німця з'явилася кров на губі.

У Баварії поки не кометують цей конфлікт двох своїх футболістів.

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