Німеччина

Минулий рік гравець провів у оренді.

Французький фланговий півзахисник Жосуа Гілавогі познайомився з реаліями німецької Бундесліги в 2014 році, коли перейшов до складу Вольфсбурга з Атлетіко Мадрид на правах дворічної оренди за 6,8 млн євро.

За цей час футболіст сподобався керівництву "вовків" настільки, що вони оформили повноцінний його трансфер перед початком сезону-2016/17, і з тих пір 32-річний виконавець був важливою частиною колективу.

Однак друга половина минулого сезону для Гілавогі минула за орендою до французького Бордо, після повернення з якої футболіст у поточній кампанії відіграв 19 матчів (764 хвилин, 1 гол) у ролі гравця ротації.

Зрештою, його контракт мав добігти до свого завершення разом із поточним футбольним роком, і в підсумку француз вирішив не оновлювати угоду з Вольфсбургом.

"Я залишу Вольфсбург з посмішкою на обличчі, а до того часу я буду насолоджуватися кожним днем, який мені випаде нагода провести тут.

Довгі романи не завжди закінчуються добре, але мені пощастило бути одним із тих привілейованих людей, які відходять із колективу з щасливими очима, коли настає час прощатись.

Я хотів би подякувати Вольфсбургу за чудовий час, завдяки якому я зміг багато чого навчитись та пережити. Мої думки переповнюють спогади, і як мені тут сказали: "Наша книга історії залишається завжди відкритою. Ми лише перегортаємо одну сторінку вперед", — заявив Гілавогі.

Вольфсбург повідомив, що наразі з гравцем ведуться перемовини щодо подальшого працевлаштування в клубі після завершення ним професійних виступів.

На рахунку Гілавогі 258 матчів, дев’ять забитих м’ячів на чотири гольові передачі в складі Вольфсбурга.