Сьогодні, 13 квітня, відбулася зустріч за участю вінгерів Баварії Лероя Сане та Садіо Мане, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, сенегалець вибачився за удар в обличчя німця після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3).

Олівен Кан та Хасан Саліхаміджич провели зустріч з представниками Мане, очікується, що рішення щодо його майбутнього в клубі буде ухвалено після сьогоднішнього тренування.

Зазначимо, що більшість гравців Баварії наразі критично ставляться до Мане.