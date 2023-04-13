Німеччина

Однак рішення про майбутнє Садіо буде ухвалено пізніше.

Сьогодні, 13 квітня, відбулася зустріч за участю вінгерів Баварії Лероя Сане та Садіо Мане, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, сенегалець вибачився за удар в обличчя німця після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3).

Олівен Кан та Хасан Саліхаміджич провели зустріч з представниками Мане, очікується, що рішення щодо його майбутнього в клубі буде ухвалено після сьогоднішнього тренування.

Зазначимо, що більшість гравців Баварії наразі критично ставляться до Мане.