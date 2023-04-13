Однак рішення про майбутнє Садіо буде ухвалено пізніше.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGE
13 квітня 2023, 14:39
Сьогодні, 13 квітня, відбулася зустріч за участю вінгерів Баварії Лероя Сане та Садіо Мане, повідомляє Bild.
За інформацією джерела, сенегалець вибачився за удар в обличчя німця після матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:3).
Олівен Кан та Хасан Саліхаміджич провели зустріч з представниками Мане, очікується, що рішення щодо його майбутнього в клубі буде ухвалено після сьогоднішнього тренування.
Зазначимо, що більшість гравців Баварії наразі критично ставляться до Мане.