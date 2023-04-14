Німеччина

Дортмунд може залишити досвідченого захисника.

Боруссія Дортмунд зробила пропозицію Матсу Хуммельсу щодо продовження діючого контракту — повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Рурський колектив пропонує центральному захиснику 6 мільйонів євро + можливі бонуси.

Раніше він заробляв 10 мільйонів.

Наразі гравець не прийняв рішення щодо продовження угоди.

Хуммельс є вихованцем Баварії, яку залишив у нульових та перейшов у Боруссію Дортмунд, де спершу був капітаном та виступав в проміжку часу до 2016 року, а в 2019 після вояжу у Мюнхен повернувся у клуб.

Разом з рурцями він двічі ставав чемпіоном Німеччини.