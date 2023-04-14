Німеччина

Господарі поля здобули результат, який дозволив покинути останню сходинку.

Шальке в рамках поєдинку двадцять восьмого туру елітного дивізіону Німеччини приймав на своєму полі Герту.

Господарі поля доволі швидко відкрили рахунок та подвоїли перевагу. Наприкінці першого тайму Йоветич відквитав один м'яч.

В другому таймі Шальке зробив рахунок 4:1, але все ж таки пропустив ще раз після цього. Втім, Камінські повернув перевагу у три м'ячі в компенсований час.

Цей результат дозволив піднятися на шістнадцяту сходинку та покинути останню позицію, куди опустилась Герта.

Шальке — Герта 5:2

Голи: Скарке, 3, Бюльтер, 14, 78, Теродде, 48, Камінскі, 90+1 — Йоветич, 45+2, Ріхтер, 84