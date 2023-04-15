Німеччина

Команда Томаса Тухеля втратила перемогу у другому таймі.

У рамках 28 раунду німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вдома зустрічалась із Гоффенгаймом.

Баварія провела дуже якісний перший тайм та не дозволила гостям створити бодай одного моменту. Свій шанс команда Тухеля використала. На 17 хвилині Павар забіг у штрафний, отримав пас від Комана і пробив із дуже вигідної позиції.

Гоффенгайм вийшов зарядженим на другий тайм і зміг зрівняти рахунок на 71 хвилині матчу. Крамарич визвався виконати штрафний удар. Він пробив, а м'яч від лівої стійки влучив точно у сітку воріт — 1:1.

Баварія одрузу побігла в атаку і забила знову. Павар, здавалося, оформив дубль, але його радість була завчасною. Арбітр подивився VAR і відмінив його через офсайд. Матч так і завершився — внічию 1:1.

Баварія — Гоффенгайм 1:1

Голи: Павар, 17 — Крамарич, 71

Баварія: Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Канселу (Гравенберх, 80)- Кімміх, Горецка (Мусіала, 59), Коман (Девіс, 59), Мюллер, Сане (Тель, 59) — Гнабрі.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Брукс, Кабак (Нсокі, 62), Анхеліньо, Кадержабек — Стіллер (Бекер, 62), Гайгер (Руді, 90+1), Крамарич — Баумгартнер (Дольберг, 83), Бебу (Бішоф, 90+1).

Попередження: Павар, Упамекано, Акпогума.