Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 28 туру німецької Бундесліги бременський Вердер вдома приймав Фрайбург.

Рахунок відкрила бременська команда на 47 хвилині. У центрі уваги опинився Філліп, який після пасу від від Біттенкура переграв Флеккена.

Але протягом чотирьох хвилин, з 67 по 71, Фрайбург забив двічі. Спочатку відзначився Шаллай, а за ним одразу Гелер.

Вердер — Фрайбург 1:2

Голи: Філліп, 47 — Шаллай, 67, Гелер, 71

Вердер: Павленка — Штарк (Піпер, 83), Велькович, Фрідль — Вайзер, Гросс (Груєв, 75), Юнг (Б'юкенен, 63), Біттенкур (Шмідт, 77), Стаге (Шмід, 75) — Дукш, Філіпп (Дінкчи, 83)

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Лінгарт, Гінтер, Кюблер — Еггештайн, Хофлер — Доан, Гріфо (Чон У Ен, 84) — Шаллай (Петерсен, 85), Гелер (Сілділлья, 79).

Попередження: Гросс, Доан, Еггештайн, Шаллай, Штарк.