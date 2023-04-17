Німеччина

Англієць розглядає такий варіант.

Джуд Беллінгем може залишитись у Бундеслізі ще на один сезон, повідомляє Manchester Evening News з посиланням на The Times.

За інформацією джерела, 19-річний півзахисник не хоче погоджуватися на трансфер, який не буде "цілком правильним" для нього.

Хавбек швидше залишиться в Дортмунді до 2024 року, ніж наважиться на перехід "не в той клуб" цього літа.

У поточному сезоні Беллінгем провів 27 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 4 голи та 4 асисти.