Англієць розглядає такий варіант.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
17 квітня 2023, 16:39
Джуд Беллінгем може залишитись у Бундеслізі ще на один сезон, повідомляє Manchester Evening News з посиланням на The Times.
За інформацією джерела, 19-річний півзахисник не хоче погоджуватися на трансфер, який не буде "цілком правильним" для нього.
Хавбек швидше залишиться в Дортмунді до 2024 року, ніж наважиться на перехід "не в той клуб" цього літа.
У поточному сезоні Беллінгем провів 27 матчів у Бундеслізі: на його рахунку 4 голи та 4 асисти.