Німеччина

Італієць може перебратись в Бундселігу.

Томас Тухель після підписання контракту з Баварією працює над підбором складу для себе на наступний сезон.

Як повідомляє видання CalcioMercatoWeb, німецький тренер попросив керівництво мюнхенців підписати вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу.

В цьому сезоні італійський футболіст провів 21 поєдинок, відзначившись двома голами та чотирма результативними передачами.

Такий інтерес до К'єзи пов'язаний з невизначеним майбутнім Лероя Сане.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що К'єза уникнув серйозної травми у матчі проти Інтера.