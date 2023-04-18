Італієць може перебратись в Бундселігу.
Федеріко К'єза, getty images
18 квітня 2023, 18:59
Томас Тухель після підписання контракту з Баварією працює над підбором складу для себе на наступний сезон.
Як повідомляє видання CalcioMercatoWeb, німецький тренер попросив керівництво мюнхенців підписати вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу.
В цьому сезоні італійський футболіст провів 21 поєдинок, відзначившись двома голами та чотирма результативними передачами.
Такий інтерес до К'єзи пов'язаний з невизначеним майбутнім Лероя Сане.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що К'єза уникнув серйозної травми у матчі проти Інтера.