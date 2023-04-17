Футболіст не розглядає даний варіант.
САДІО МАНЕ, GETTY IMAGE
17 квітня 2023, 19:19
Після бійки Садіо Мане з Лероєм Сане були чутки, що сенегалець вже незабаром може залишити клуб. Зокрема, в пресі повідомлялось, що Садіо повернеться в Ліверпуль.
Як повідомляє журналіст BILD Крістіан Фальк, Мане не розглядає варіант з поверненням у Ліверпуль.
Нагадаємо, конфлікт стався через ситуацію на полі, коли після короткого діалогу після фінального свистка Сане, за чутками ЗМІ, назвав Мане "чорним лайном". В результаті їх розтягували партнери по команді.