Німеччина

Футболіст не розглядає даний варіант.

Після бійки Садіо Мане з Лероєм Сане були чутки, що сенегалець вже незабаром може залишити клуб. Зокрема, в пресі повідомлялось, що Садіо повернеться в Ліверпуль.

Як повідомляє журналіст BILD Крістіан Фальк, Мане не розглядає варіант з поверненням у Ліверпуль.

Нагадаємо, конфлікт стався через ситуацію на полі, коли після короткого діалогу після фінального свистка Сане, за чутками ЗМІ, назвав Мане "чорним лайном". В результаті їх розтягували партнери по команді.