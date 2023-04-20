Німеччина

У стані німецького клубу продовжуються перебудови та незрозумілі рішення.

Голова правління Баварії Олівер Кан може втратити свою посаду в мюнхенському клубі. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

За інформацією джерела, усередині мюнхенців обговорюється майбутнє легенди клубу, який може достроково залишити свою посаду.

53-річний німець обіймає свою посаду з липня 2021 року. Олівер повернувся до клубу у 2020 році і спочатку він обіймав посаду в раді директорів.

Нагадаємо, минулого місяця Баварія зненацька звільнила головного тренера Юліана Нагельсманна, призначивши на його місце Томаса Тухеля.

Після цього Баварія вилетіла із Кубка Німеччини та Ліги чемпіонів. Після 28 турів Баварія посідає перше місце в Бундеслізі, випереджаючи Борусію Д на два очки.