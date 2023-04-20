Німеччина

Функціонер дав свій коментар.

Президент Баварії Герберт Хайнер зазначив, що клубу не вистачає нападника.

"Було очевидно, що у нас не було "дев'ятки", яка б могла змінити ситуацію. Можна припустити, що ми посилимо склад, щоб мати можливість показувати хороші результати в чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Нам не вистачає нападника, який міг би забивати м'ячі. Він нам обов'язково знадобиться у майбутньому. Якщо ви назвете мені когось, хто міг би стати негайним посиленням, Баварія купила б його негайно", — наводить слова Хайнера 90min.

Нагадаємо, що минулого літа Баварію залишив Роберт Левандовські.