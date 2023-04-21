Німеччина

Функціонер задоволений якістю атакувальної лінії Мюнхена.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич прокоментував розмови про проблеми команди у нападі.

"В обличчі Мане ми підписали гравця, який також може грати як центрфорвард. Оглядаючись назад, ви можете зіграти розумно і сказати: це не так.

Проте Гнабрі, Коман, Сане, Садіо, Тель, Чупо, Мюллер, Джамал – усі вони топові гравці".

Баварія не зуміла створити камбек проти Манчестер Сіті та залишила Лігу чемпіонів.