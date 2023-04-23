Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фрайбург – Шальке, Getty Images
23 квітня 2023, 18:25
У рамках 29 туру німецької Бундесліги Фрайбург на своєму полі приймав Шальке.
Господарі без проблем здолали гостей, відправивши до їхніх воріт чотири голи.
Фрайбург – Шальке 4:0
Голи: Грегорич, 7, 35, Хелер, 52, Гінтер, 82.
Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Гінтер, Лінхарт, Гюнтер, Хефлер (Вагнер, 86), Гріфо (Чжон Ву Ен, 80), Кайтель, Доан (Вайсхаупт, 73), Грегорич (Петерсен, 73), Хелер (Рель, 79).
Шальке: Шволов, Матрічані (Айдін, 61), Каміньскі, Єнц (Граймль, 46), Уронен (Аувеян, 61), Латца, Дрекслер (Фрай, 46), Крал, Теродде, Караман, Бюльтер (Саласар, 79).
Попередження: Уронен (45), Кайтель (87), Латца (90).