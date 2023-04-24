Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 23 квітня 2023 року, 18:30.

Леверкузенський Баєр напередодні в рамках двадцять дев’ятого туру німецької Бундесліги грав домашній матч проти РБ Лейпциг.

Колектив Хабі Алонсо не мав переваги у володінні м’ячем за ходом першої половини гри, проте краще використав поодиноку нагоду біля чужих воріт, тож на перерву пішов за переваги в рахунку.

Від самого початку другого тайму "червоні бики" намагались відігратись та завдали в підсумку чималу кількість пострілів убік чужих воріт, проте ще одним забитим м’ячем наприкінці зустрічі відзначились саме "фармацевти".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баєр — РБ Лейпциг в німецькій Бундеслізі:

Баєр — РБ Лейпциг 2:0

Голи: Гложек, 40, Амірі, 86

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Інкап’є (Фосу-Менса, 78) — Фрімпонг, Андріх, Демірбай, Баккер — Діабі (Амірі, 68), Гложек (Азмун, 68), Адлі (Бельарабі, 90+1).

РБ Лейпциг: Блазвіх — Клостерманн (Лаймер, 72), Орбан, Гвардіол — Гальстенберг (Сімакан, 60), Кампль (Нкунку, 46), Айдара (Форсберг, 81), Генріхс — Собослаї, Вернер (Сілва, 81), Ольмо.

Попередження: Інкап’є, Амірі, Андріх — Собослаї, Сімакан, Айдара, Лаймер.

На 85 хвилині був вилучений Домінік Собослаї (РБ Лейпциг) (друге попередження).