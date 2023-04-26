Німеччина

Голкіпер може виявитись лише тимчасовою заміною Ноєру, а не конкурентом.

Наприкінці 2022 року надійшла невтішна звістка щодо важкої травми ноги в голкіпера Мануеля Ноєра, яку той отримав під час катання на лижах на тлі провалу збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Чинним чемпіонам Бундесліги на цьому тлі довелось швидко шукати заміну лідеру команди, і таким чином склад "Рекордмайстера" поповнив швейцарський воротар Янн Зоммер, який до цього грав у менхенгладбахській Боруссії впродовж 8,5 років.

За Баварію новачок відіграв уже 20 матчів, пропустивши 26 голів та провівши шість "сухих" зустрічей.

Його роль у команді наприкінці поточної кампанії оцінюють дуже високо, проте від медичного штабу останнім часом надходять звістки щодо стрімкого прогресу Ноєра у відновлювальному процесі, а новий головний тренер мюнхенців Томас Тухель бачить саме Мануеля в якості "№1" у рамці воріт на наступний сезон.

Це робить становище Зоммера в клубі в наступній кампанії невизначеним, оскільки у віці 34 років він не хоче перебувати за спиною 37-річного колеги впродовж усього сезону.

Питання Янна, як і решти трансферів Баварії, Томас Тухель та спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич обговорюватимуть одразу після найближчого матчу команди — проти берлінської Герти.