Голкіпер може виявитись лише тимчасовою заміною Ноєру, а не конкурентом.
Янн Зоммер, Getty Images
26 квітня 2023, 13:48
Наприкінці 2022 року надійшла невтішна звістка щодо важкої травми ноги в голкіпера Мануеля Ноєра, яку той отримав під час катання на лижах на тлі провалу збірної Німеччини на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.
Чинним чемпіонам Бундесліги на цьому тлі довелось швидко шукати заміну лідеру команди, і таким чином склад "Рекордмайстера" поповнив швейцарський воротар Янн Зоммер, який до цього грав у менхенгладбахській Боруссії впродовж 8,5 років.
За Баварію новачок відіграв уже 20 матчів, пропустивши 26 голів та провівши шість "сухих" зустрічей.
Його роль у команді наприкінці поточної кампанії оцінюють дуже високо, проте від медичного штабу останнім часом надходять звістки щодо стрімкого прогресу Ноєра у відновлювальному процесі, а новий головний тренер мюнхенців Томас Тухель бачить саме Мануеля в якості "№1" у рамці воріт на наступний сезон.
Це робить становище Зоммера в клубі в наступній кампанії невизначеним, оскільки у віці 34 років він не хоче перебувати за спиною 37-річного колеги впродовж усього сезону.
Питання Янна, як і решти трансферів Баварії, Томас Тухель та спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич обговорюватимуть одразу після найближчого матчу команди — проти берлінської Герти.