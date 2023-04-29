Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 28 квітня 2023 року, 21:30.

Бохум напередодні в рамках тридцятого туру німецької Бундесліги грав домашній матч проти дортмундської Боруссії.

Команда з передмістя зони вильоту несподівано вийшла вперед уже на п’ятій хвилині зустрічі, проте у відповідь отримала не менш швидкий м’яч від суперників.

У подальшому хід зустрічі проти лідера чемпіонських перегонів для Бохума був надзвичайно складним, проте, не маючи при цьому належного контролю над м’ячем, команді Томаса Леча вдавалось уникати пропущених голів.

Навіть у другому таймі, коли тиск "джмелів" набув шалених обертів, Бохум вистояв за безлічі ударів убік власних воріт, завдяки чому ще на крок віддалився від зони вильоту.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бохум — Боруссія Д в німецькій Бундеслізі:

Бохум — Боруссія Д 1:1

Голи: Лосіла, 5 — Адеємі, 7

Бохум: Ріманн — Гамбоа (Янко, 78), Ордец, Машович, Соарес (Стафілідіс, 85) — Лосіла, Остерхаге (Кюнде, 85) — Асано (Цоллер, 78), Штогер, Антві-Аджей — Хофманн (Брошінські, 70).

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон (Модест, 88), Зюле, Гуммельс, Геррейру — Беллінгем, Джан, Брандт (Ройс, 73) — Мален (Вольф, 88), Алле (Мукоко, 73), Адеємі (Рейна, 81).

Попередження: Соарес — Адеємі, Алле.