Німеччина

Дортмундці дали шанс Баварії випередити себе.

Боруссія Дортмунд в рамках поєдинку тридцятого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини грала на виїзді проти Бохума та зіграла внічию.

Господарі поля відкрили рахунок вже на п'ятій хвилині зусиллями Лосіли, проте вже за дві хвилини Адеємі встановив паритет.

Дортмундці намагались вирвати перемогу, проте так й не змогли змінити рахунок, втративши надважливі бали.

Бохум — Боруссія Д 1:1

Голи: Лосіла, 5 — Адеємі, 7

Бохум: Ріманн — Гамбоа (Янко, 78), Ордец, Машович, Соарес (Стафілідіс, 85) — Лосіла, Остерхаге (Кюнде, 85) — Асано (Цоллер, 78), Штогер, Антві-Аджей — Хофманн (Брошінські, 70)

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон (Модест, 88), Зюле, Гуммельс, Геррейру — Беллінгем, Джан, Брандт (Ройс, 73) — Мален (Вольф, 88), Алле (Мукоко, 73), Адеємі (Рейна, 81)